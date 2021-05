Atalanta-Milan 0-2: numeri, statistiche e curiosità | Serie A News

Atalanta-Milan 0-2, con due rigori di Franck Kessié e con il ritorno in Champions League. Tutto ciò che c'è da sapere sul match di Bergamo

(fonte: acmilan.com) Vittoria, secondo posto e qualificazione in Champions League . È una notte magica, sarà un nuovo 23 maggio da ricordare. Il Milan batte 2-0 l' Atalanta - decisiva la doppietta su rigore di Franck Kessié - nella giornata finale del campionato, nell'esame più importante e difficile, concludendo la Serie A a quota 79 punti e tornando nell'Europa che conta. Bellissimo e strameritato. A Bergamo l'ennesima grande prova di squadra, l'ennesimo successo esterno. Ecco i principali numeri prodotti dal 'Gewiss Stadium'.

2 - I rossoneri hanno stabilito un nuovo record assoluto di vittorie esterne in una stagione di Serie A, 16. Nessuna squadra nei cinque maggiori campionati europei ha mai fatto meglio (16 anche per il Real Madrid 2011/12 e il Manchester City 2017/18).

3 - Il Milan ha tenuto la porta inviolata per cinque gare di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2006.