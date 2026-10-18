Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta, così Amorim nel pre-partita di 'DAZN'

Sul Milan che si aspetta di vedere oggi: “Sono sempre curioso di vedere la squadra, voglio vedere la squadra in partita perché siamo all’inizio di qualcosa. La squadra sta migliorando, giochiamo meglio. Dobbiamo essere costanti nei dettagli e capire meglio le partite. Mi aspetto una buona partita”.

Sul vestito tattico che ha pensato per la squadra: “Quando la partita inizierà sarà facile per tutti capirlo. Ma non voglio dirlo ora (ride, n.d.r.). Ma sarà chiaro. E se ci fate caso, abbiamo avuto dei momenti in cui abbiamo già giocato con questo undici durante la partita. I giocatori devono trovare le soluzioni col tempo giusto, dovremo essere intelligenti contro una squadra di Maurizio Sarri, dovremo capire i momenti in cui pressare e dovremo riuscire ad essere nel posto giusto al momento giusto”.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Sul perché Alphadjo Cisse è andato in panchina dopo i tre gol di giovedì in Europa League: “Ogni partita è una storia differente. Non metterò un calciatore solo perché ha fatto benissimo nell’ultima partita, ogni avversario è differente. Cisse non è abituato a giocare due partite ravvicinate. Cisse deve essere pronto ed entrare se ci sarà bisogno”.