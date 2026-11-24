Il Milan di Rúben Amorim sta costruendo il proprio percorso in Serie A anche attraverso un dato particolarmente significativo: la media punti. Dopo 12 giornate di campionato, i rossoneri hanno conquistato 27 punti, viaggiando a una media di 2,25 punti a partita. Un rendimento che, mantenuto fino al termine della stagione, permetterebbe alla squadra di raggiungere quota 85 punti.

Si tratta di una proiezione decisamente importante, che colloca il Milan su un passo da qualificazione alla Champions League e conferma la solidità del cammino intrapreso sotto la guida dell'allenatore portoghese.

Milan, 2,25 punti a partita: una media da Champions

Il dato fotografato dopo le prime 12 giornate racconta un Milan capace di raccogliere risultati con continuità. I 27 punti conquistati rappresentano una media di 2,25 a partita, un ritmo che, su un campionato di 38 giornate, porterebbe i rossoneri a superare quota 85 punti.

Naturalmente si tratta di una proiezione e non di una garanzia sul piazzamento finale: il percorso è ancora lungo e sarà fondamentale mantenere questo rendimento anche nei prossimi mesi. Per Amorim, però, la partenza in campionato offre indicazioni positive. La media attuale è da Champions League e mette il Milan nelle condizioni di guardare con ambizione alla seconda parte della stagione.

Quanti punti servono per qualificarsi in Champions? Il confronto con le ultime stagioni

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Guardando ai precedenti, la quota Champions in Serie A si è attestata mediamente intorno ai. Nelle ultime otto stagioni in cui il quarto posto ha garantito l'accesso alla competizione europea, la soglia è stata di 72 punti nel 2017-18, 69 nel 2018-19, 78 nel 2019-20 e nel 2020-21, 70 nel 2021-22 e nel 2022-23, 68 nel 2023-24 e 70 nel 2024-25. La media è dunque di 71,9 punti.Un dato che offre un riferimento importante per il Milan: con 27 punti dopo 12 giornate, la squadra di Amorim ha già costruito una base significativa per raggiungere l'obiettivo. Mantenendo l'attuale ritmo, infatti, arriverebbe a quota 85,5, ben oltre la media storica necessaria per conquistare un posto tra le prime quattro.