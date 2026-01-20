Milan-Lecce è la partita scelta questa settimana da DAZN per il suo format 'BordoCam' in cui si va a sviscerare la gara vista a un passo dal campo di gioco. Il Diavolo ha vinto una gara molto importante per salire a più 7 dalla Juventus, mentre ha accorciato a tre punti dall'Inter. Il gol di Niclas Fullkrug è stato importantissimo. Ecco un retroscena sulle richieste tattiche di Massimiliano Allegri.