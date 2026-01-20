Milan-Lecce è la partita scelta questa settimana da DAZN per il suo format 'BordoCam' in cui si va a sviscerare la gara vista a un passo dal campo di gioco. Il Diavolo ha vinto una gara molto importante per salire a più 7 dalla Juventus, mentre ha accorciato a tre punti dall'Inter. Il gol di Niclas Fullkrug è stato importantissimo. Ecco un retroscena sulle richieste tattiche di Massimiliano Allegri.
Allegri: "Apriamo, apriamo". Ecco la mossa tattica che ha deciso Milan-Lecce
Milan-Lecce è stata la partita scelta questa settimana da DAZN per il format 'BordoCam'. La mossa tattica di Allegri. Ecco quanto successo a 'San Siro'
L'allenatore rossonero chiede due cose fin dall'inizio della gara: ampiezza e a Leao di allargarsi. Per Allegri c'è spazio per una sventolata di Jashari a Saelemaekers, ma l'ex Bruges rinuncia. Non felicissimo l'allenatore del Milan di questa scelta. "Apriamo, apriamo" consiglia Allegri. A Leao Allegri chiede movimento: "Rafa, Rafa, dentro! Sono tutti troppo scolastici". Richieste che poi hanno pagato: il gol decisivo di Fullkrug arriva proprio da una sventagliata lunga di Gabbia su Saelemaekers. Stop e cross perfetti del belga per il colpo di testa decisivo di Fullkrug.
