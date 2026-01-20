Focus su Milan-Lecce: Allegri si confronta con il suo vice, ovvero Modric

Milan-Lecce è stata la partita scelta questa settimana da DAZN per il format 'BordoCam'. Il rapporto tra Modric e Allegri. Ecco quanto successo a 'San Siro'

Milan-Lecce 1-0 : i rossoneri sono riusciti a battere la squadra di Eusebio Di Francesco dopo un dominio nel secondo tempo chiuso dal gol di testa di Niclas Fullkrug. Tre punti fondamentali per la squadra di Massimiliano Allegri che tiene la scia dell'Inter a soli tre punti di distanza e allunga sul quinto posto della Juventus, al momento a - 7 dai rossoneri. La partita di San Siro è stata scelta da DAZN per il format 'BordoCam'.

Oltre a tutti gli altri aspetti della partita (che potete trovare qui) è molto interessante il rapporto da Allegri e Luka Modric, partito in panchina. L'allenatore rossonero si confronta con il croato mancanza del cambio gioco da parte del Milan nel primo tempo. DAZN sottolinea come i due parlino molto nella prima frazione, con la solita richiesta: cambiare gioco. Come possiamo vedere, Modric è di fatto il vice allenatore di Allegri durante la partita contro il Lecce. Anche nella ripresa Allegri continua a parlare e a confrontarsi con l'ex Real Madrid.