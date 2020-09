Napoli, De Laurentiis positivo al coronavirus: ieri in Lega senza mascherina

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha comunicato il club partenopeo in una nota ufficiale.

L’edizione online del quotidiano ‘Repubblica‘, poi, ha ricostruito quanto accaduto nelle ultime ore ed il perché De Laurentiis si sia sottoposto al tampone.

Secondo il portale del quotidiano generalista, De Laurentiis, che ieri ha partecipato all’Assemblea in Lega Calcio, non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata e avrebbe giustificato il suo malessere con una indigestione dovuta alle ostriche.

Il patron del Napoli, infatti, avrebbe avuto da giorni dei sintomi e avrebbe partecipato alla riunione in attesa dell’esito del tampone. Arrivato ieri sera, quando alle ore 20:00 lo avrebbe poi comunicato agli altri partecipanti all’Assemblea.

Ora, come da prassi, isolamento e test per tutti i partecipanti al summit di ieri.