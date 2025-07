Luka Modric , centrocampista giunto al Milan svincolato, dopo 13 stagioni nel Real Madrid , in questa finestra estiva di calciomercato , ha parlato in esclusiva a 'Milan TV' nella sua prima intervista da giocatore rossonero. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni sul perché ha scelto il Diavolo.

Modric, che messaggio al Milan! "Devi vincere. Non può essere soddisfatto della ..."

"Volevo stare in Europa, nel calcio che conta. Avevo tante offerte, ma quando è arrivato il Milan ero già sicuro. Tare è venuto in Croazia per presentarmi il progetto. E' stato importante, ho capito quanto mi volevano. Il Milan è uno dei primi club in Europa, deve vincere titoli, non può essere soddisfatto della mediocrità. Bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre nel mondo. Ecco perché sono qui".