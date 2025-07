Sportiello si è dimostrato un secondo portiere affidabile, professionale e sicuro. Per raccoglierne l’eredità di vice-Maignan, il Milan ha individuato in Pietro Terracciano, portiere trentacinquenne della Fiorentina. Un profilo esperto, affidabile e utile per le liste. Come riportato, sempre, da Daniele Longo durante il video su YouTube, il portiere potrebbe sostenere le visite mediche già giovedì 17 luglio.