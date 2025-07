Amichevoli estive dei club di Serie A su DAZN: quando gioca il Milan

In arrivo le amichevoli estive. Come riporta il CorSport, DAZN trasmetterà le partite del Milan contro Arsenal, Liverpool, Leeds e Chelsea.

Concluso il Mondiale per club, su DAZN tornano le amichevoli estive, con protagoniste le big del nostro campionato. Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma - ma non solo - pronte a scendere in campo per testare la forma e accendere l’entusiasmo in vista della nuova stagione.