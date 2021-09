Donnarumma, l’indiscrezione: “Pesa il clan sudamericano”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, vive un momento difficile al Psg: il clan sudamericano ostacolerebbe la sua titolarità

Momento difficile per Gianluigi Donnarumma. Il portiere, dopo aver vinto l'Europeo da protagonista, non si aspettava di avere tutte queste difficoltà al Psg. In sostanza l'ex giocatore del Milan si è ritrovato a fare la riserva di Keylor Navas, visto che è stato utilizzato per sole due partite. Quest'ultimo è un ottimo portiere, ma per tanti Gigio resta di un'altra categoria.