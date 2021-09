Spezia-Milan, le probabili formazioni: Pioli lancia Maldini | News

Ecco le probabili formazioni di Spezia-Milan, gara che si giocherà oggi all'Alberto Picco alle ore 15. Le scelte di Pioli e Motta

Partiamo dal Milan di Stefano Pioli, che schiera come di consueto un 4-2-3-1. In porta Maignan. In difesa Kalulu, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo inamovibile Tonali, che verrà affiancato da Kessie. In panchina Bennacer. Sulla trequarti c'è la grande novità di Daniel Maldini, che permetterebbe di rifiatare così Brahim Diaz. Insieme a lui confermati Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. In avanti dovrebbe esserci Olivier Giroud, che ha recuperato dai problemi alla schiena. In panchina Ante Rebic in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Ancora indisponibili Ibrahimovic, Kjaer, Krunic, Florenzi, Bakayoko e Plizzari.