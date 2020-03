Coronavirus – Non solo Juventus e Inter: anche Guida in quarantena

NEWS SERIE A – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, l’arbitro Marco Guida, classe 1981, della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA), ha deciso di mettersi in isolamento volontario nella propria abitazione. Medesima scelta hanno compiuto Fabio Maresca (quarto uomo) e Ciro Carbone (assistente di linea), con lui nell’ultima partita arbitrata.

Guida, domenica scorsa, aveva diretto allo ‘Stadium‘ di Torino il match Juventus-Inter e, dopo la positività del difensore bianconero Daniele Rugani al CoVid_19, ha optato per la quarantena, anche perché, come tanti tesserati delle due squadre, al termine di quella partita non era stato sottoposto al tampone: il protocollo è chiaro e non lo prevede.

In Spagna, intanto, è scoppiata la bomba coronavirus in casa Valencia, rivale dell’Atalanta negli ottavi di finale di Champions League …

