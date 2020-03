Coronavirus – Valencia, non solo Garay positivo: 5 tra tecnici e calciatori

NEWS DALL’ESTERO – Non soltanto Ezequiel Garay, classe 1986, difensore centrale argentino, è risultato positivo al coronavirus in casa Valencia. La società bianconera, infatti, ha emesso una nota ufficiale in cui spiega come ben cinque tra tecnici e giocatori della Prima Squadra di Albert Celades siano positivi al CoVid_19.

Il Valencia ha comunicato che si trovano tutti in isolamento domiciliare ed in buona salute. Il club ha ribadito anche il pieno sostegno a tutte le autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione sociale affinché la gente resti al riparo nelle proprie abitazioni. Questa, invece, la richiesta di Attilio Fontana, Governatore della Lombardia, alla Protezione Civile italiana …

