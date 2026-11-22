Noah Okafor si è preso la scena a Stamford Bridge. L'ex attaccante del Milan è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria per 4-1 del Leeds United contro il Chelsea, firmando una doppietta che ha contribuito a una delle serate più importanti della stagione per la squadra allenata da Daniel Farke. Una prestazione di grande spessore per lo svizzero, capace di lasciare il segno in una partita di prestigio contro una delle big della Premier League.

La rimonta del Leeds porta la firma di Okafor

La partita si era messa inizialmente in salita per gli ospiti, passati in svantaggio al 25' per effetto della rete di Emanuel Emegha. La reazione del Leeds, però, è stata immediata: appena tre minuti più tardi Okafor ha trovato il gol del pareggio, sfruttando una situazione favorevole in area e battendo il portiere avversario con una conclusione precisa.

La squadra di Farke ha poi completato la rimonta nella ripresa. Al 53' Dominic Calvert-Lewin ha trasformato il calcio di rigore che ha portato il Leeds in vantaggio, prima che ancora Okafor, al 58', firmasse la rete del momentaneo 3-1. L'attaccante ha trovato il tempo giusto per colpire al volo un pallone arrivato in area, spedendolo in rete e mettendo una seria ipoteca sul risultato. Nel recupero è arrivato anche il poker di Brenden Aaronson, per il definitivo 4-1.

Una serata da ricordare per l'ex Milan

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La doppietta contro il Chelsea conferma il buon momento di Okafor, che ha raggiunto quota 4 reti in Premier League in questa stagione. Per l'attaccante svizzero si tratta di una prestazione particolarmente significativa anche per il valore dell'avversario e del palcoscenico: segnare due volte a Stamford Bridge, contribuendo a una vittoria così larga, rappresenta un risultato di prestigio.Il successo ha inoltre un valore storico per il Leeds: la squadra non riusciva a vincere in casa del Chelsea dal dicembre 1999. Una serata da protagonista assoluto, dunque, per Okafor, che dopo l'esperienza in rossonero si è ritagliato un ruolo importante nella formazione inglese. E il Milan, osservando la sua prestazione, ritrova il ricordo di un giocatore capace di lasciare il segno anche in una delle partite più importanti del campionato inglese.