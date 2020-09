Shamrock Rovers-Milan, Saelemaekers: “Stiamo bene, siamo pronti”

SHAMROCK ROVERS-MILAN ULTIME NEWS – Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima del match Shamrock Rovers-Milan.

La gara, come noto, è valevole per il secondo turno preliminare di Europa League in gara secca ed a porte chiuse. Queste le dichiarazioni di Saelemaekers:

“Stiamo tutti bene, il gruppo è pronto a giocare questa partita. Dovremo applicare quello che ci ha detto Pioli. Come ci ha preparato? Ci ha chiesto di vincere e di applicare quello che abbiamo preparato. Loro sono molto fisici. Li scopriremo oggi. Ma ciò che ci interessa è vincere”.

