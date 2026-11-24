Scatta il conto alla rovescia per la decisiva trasferta europea del Milan. In vista della sfida di giovedì 26 novembre alle ore 18:45 contro l'Olympiacos allo stadio 'Geōrgios Karaiskakīs' del Pireo, valida per la 5^ giornata della League Phase di Europa League, il club rossonero ha definito nel dettaglio l'agenda della vigilia. La squadra guidata da Rúben Amorim si prepara ad affrontare l'undici del tecnico basco Imanol Alguacil in un match da dentro o fuori per il cammino continentale del Diavolo.

Vigilia Olympiacos-Milan: rifinitura a Milanello e il punto sugli infortunati

La giornata di domani,, si aprirà al mattino - alle- con il consueto allenamento di rifinitura presso il centro sportivo di, a Carnago (VA). La seduta mattutina rappresenterà un passaggio cruciale per comprendere, attraverso le ultime prove tattiche sul campo, quale potrà essere l'undici iniziale scelto dall'allenatore portoghese per la notte del Pireo.

Ma i riflettori dello staff tecnico e medico saranno puntati soprattutto sull'infermeria, per verificare le condizioni del gruppo e capire se vi saranno ulteriori indisponibili dell'ultima ora oltre ai sei lungodegenti già certi di saltare la trasferta greca: Pietro Terracciano, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers e Ruben Loftus-Cheek.

Il programma del Milan ad Atene: conferenza stampa di Amorim e Jashari

Terminato l'allenamento e il pranzo a Carnago, nel primo pomeriggio la spedizione rossonera decollerà alla volta di. Una volta atterrati in Grecia, i rossoneri si sposteranno direttamente allo stadio 'Karaiskakīs' per la tradizionale 'pitch inspection' sul terreno di gioco che ospiterà l'incontro.

A seguire, alle 20:00 ora locale (le 19:00 in Italia), il tecnico Rúben Amorim e il centrocampista svizzero Ardon Jashari interverranno nella sala stampa dell'impianto ateniese per la conferenza ufficiale di presentazione della partita. Nel momento in cui scriviamo, siamo ancora in attesa di conoscere gli orari ufficiali del programma di vigilia dell'Olympiacos.

Europa League, come arrivano Olympiacos e Milan alla sfida del Pireo

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La trasferta in terra ellenica mette di fronte due squadre che finora hanno vissuto percorsi diametralmente opposti nella. L'di Alguacil viaggia infatti a gonfie vele alraccolti nelle prime quattro uscite, frutto del doppio successo casalingo contro Jagiellonia (2-1) e Sparta Praga (1-0), della prestigiosa vittoria esterna sul campo dell'Olympique Marsiglia (1-0) e del successivo pareggio a reti inviolate ancora in Francia contro il Rennes.Ben diverso e decisamente più complicato il bilancio europeo del, attualmente relegato alall'attivo: dopo l'unico acuto ottenuto sul campo del RB Salisburgo (4-0), i rossoneri hanno incassato tre battute d'arresto consecutive contro Benfica (0-2 a 'San Siro'), Bournemouth (0-3 in trasferta) e Ferencváros (0-2 ancora davanti al proprio pubblico). Motivo per cui la notte di Atene non ammette più passi falsi.