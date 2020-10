Milan Europa League, ecco l’ultimo precedente contro una portoghese

Vittoria con gol di Ronaldinho

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato chiaro in conferenza stampa: accedere ai gironi di Europa League rappresenta il primo obiettivo stagionale. I rossoneri affrontano i portoghesi del Rio Ave nei playoff, match da dentro/fuori importantissimo per il prosieguo della stagione. Ma qual è l’ultimo precedente del Diavolo contro una squadra lusitana? Bisogna andare indietro con la memoria fino al novembre 2008, quando andò in scena Milan-Sporting Braga. In quell’occasione la squadra allenata da Carlo Ancelotti ebbe la meglio per 1-0 grazie alla rete di Ronaldinho.

