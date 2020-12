Europa League – Calendario gruppo Milan: date, partite e dove vederle

MILAN ALLA FASE A GIRONI DI EUROPA LEAGUE

MILAN NEWS – La stagione 2020/2021 prevede ora un’alternanza campionato-coppe, con la fase a gironi di Europa League che durerà fino giovedì 10 dicembre 2020. Superati i due turni preliminari (contro Shamrock Rovers e Bodø/Glimt) e il sofferto playoff finale vinto ai rigori (11-10) contro il Rio Ave, i rossoneri puntano ora a superare il girone e ad approdare ai sedicesimi di finale. Grande appuntamento domani pomeriggio a ‘San Siro‘, Milan-Celtic, valida per la 5^ giornata del Gruppo H.

CALENDARIO MILAN, IL GRUPPO DI EUROPA LEAGUE

Ecco il calendario del Milan in Europa League (fase a gironi). I rossoneri, inseriti in terza fascia nel sorteggio della UEFA, sono finiti nel Gruppo H, con Celtic, Sparta Praga e Lille (la più temibile delle squadre in quarta fascia). Questo il calendario delle partite della fase a gironi di Europa League, con date e orari:

1^ GIORNATA: Celtic-Milan 1-3 (giocata il 22 ottobre, ore 21.00)

2^ GIORNATA: Milan-Sparta Praga 3-0 (giocata il 29 ottobre, ore 18.55)

3^ GIORNATA: Milan-Lille 0-3 (giocata il 5 novembre, ore 21.00)

4^ GIORNATA: Lille-Milan 1-1 (giocata il 26 novembre, ore 18.55)

5^ GIORNATA: Milan-Celtic, 3 dicembre, ore 18.55

6^ GIORNATA: Sparta Praga-Milan, 10 dicembre, ore 21.00

DOVE VEDERE IN TV L’EUROPA LEAGUE

Le partite di Europa League verranno trasmesse in diretta tv da Sky Sport, in esclusiva. Una ristretta selezione di match (scelta di volta in volta) andrà in onda anche su TV8, il canale gratuito di Sky presente sul digitale terrestre e visibile – solitamente – al tasto 8 del vostro telecomando. Su Dazn non si vedranno le dirette delle partite? No. La piattaforma di streaming on line aveva l’esclusiva dei soli preliminari di Europa League.

IL PERCORSO DEL MILAN AI PRELIMINARI

La stagione del Milan è partita in anticipo, essendosi qualificato tramite il sesto posto in Serie A (2019/20), solamente ai preliminari di Europa League. I rossoneri hanno dunque cominciato il 17 settembre con il secondo turno preliminare, vinto in Irlanda contro lo Shamrock Rovers per 2-0, e poi proseguito con il terzo turno di qualificazione (successo per 3-2 a San Siro contro il Bodø/Glimt il 24 settembre). Infine, la gara chiave per il passaggio alla fase a gironi, il playoff finale del 1° ottobre contro il Rio Ave. Una partita, quella giocata in Portogallo, al cardiopalma, finita 11-10 dopo i calci di rigore, con il Milan sotto nel punteggio ai supplementari fino a 10 secondi dal 120′ (poi rigore trasformato da Hakan Çalhanoglu) e graziati per tre volte dai portoghesi dal dischetto dopo gli errori dei rossoneri. La parata finale di Gigio Donnarumma sotto la pioggia e il vento gelido ha infine regalato al Milan la partecipazione alla stagione 2020/21 di Europa League.

QUALCHE ALTRA INFORMAZIONE UTILE SULL’EUROPA LEAGUE 2020/21

LE REGOLE

Tutte le sfide di qualificazione sono in gara unica e si disputano a porte chiuse.

e si disputano a Il Video Assistant Referee (VAR) non verrà utilizzato nella fase a gironi, a differenza di quanto previsto. Verrà utilizzato nella fase a eliminazione diretta e introdotto nella fase a gironi a partire dal 2021/22.

DOVE SI GIOCHERÀ LA FINALE?

La finale del 2021 si disputerà al Gdańsk Stadium in Polonia, ovvero nello stadio che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020. La città di Siviglia – che invece avrebbe dovuto ospitare l’atto conclusivo del 2021 – sarà la sede della finale del 2022.

QUANDO SI GIOCHERANNO LE PARTITE?

Qualificazioni

Turno preliminare: 20/08/2020

Primo turno di qualificazione: 27/08/2020

Secondo turno di qualificazione: 17/09/2020

Terzo turno di qualificazione: 24/09/2020

Spareggi: 01/10/2020

Fase a gironi

Prima giornata: 22/10/2020

Seconda giornata: 29/10/2020

Terza giornata: 05/11/2020

Quarta giornata: 26/11/2020

Quinta giornata: 03/12/2020

Sesta giornata: 10/12/2020

Fase a eliminazione diretta

Sedicesimi di finale: 18/02/2021–25/02/2021

Ottavi di finale: 11/03/2021–18/03/2021

Quarti di finale: 08/04/2021–15/04/2021

Semifinali: 29/04/2021–06/05/2021

Finale: 26/05/2021

QUANDO SONO I SORTEGGI?

09/08/2020: Sorteggio turno preliminare

10/08/2020: Sorteggio primo turno di qualificazione

31/08/2020: Sorteggio secondo turno di qualificazione

01/09/2020: Sorteggio terzo turno di qualificazione

18/09/2020: Sorteggio spareggi

02/10/2020: Sorteggio fase a gironi, Atene

14/12/2020: Sorteggio sedicesimi di finale

26/02/2021: Sorteggio ottavi di finale

19/03/2021: Sorteggi quarti di finale e semifinali

