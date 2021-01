Milan-Torino, quarta volta agli Ottavi di Finale / Coppa Italia News

Milan-Torino di Coppa Italia: il dato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Torino, match valido per gli Ottavi di Finali di Coppa Italia, andrà in scena questa sera a San Siro. Spulciando tra le curiosità si nota che i due club si affronteranno a questo punto della competizione per la quarta volta nella storia. I granata superarono il turno nella prima sfida (1961), mentre i rossoneri hanno strappato l’accesso ai Quarti di finale nelle due più recenti (2000) e (2017). Dove vedere il match di stasera? Ecco la nostra guida tv >>>