Milan-Bari 2-0 (90′): buona la prima di Allegri | Coppa Italia News

Il Bari cambia e, al 52', richiama in panchina Nicola Bellomo e Gastón Pereiro; dentro, al loro posto, Matthias Verreth ed Emanuele Rao. Il break pugliese arriva, con Riccardo Pagano che va al tiro al 56': pallone distante dai pali della porta difesa da Mike Maignan. Milan di nuovo molto pericoloso con il sinistro, al 57', di Alexis Saelemaekers: il pallone - deviato - sfiora l'incrocio dei pali alla destra della porta di Michele Cerofolini.

Gli ospiti, però, non si danno certo per vinti e, al 60', per poco non riaprono il match. Lorenzo Dickmann scappa via, sulla destra, alle spalle di Pervis Estupiñán, arriva sul fondo e mette in mezzo un traversone forte e teso. Gabriele Moncini prova la spaccata, nel cuore dell'area piccola, ma non riesce ad impattare la sfera, che scorre via sul fondo. Con tanti brividi per il Diavolo.

Tante sostituzioni a metà ripresa. Nella fila del Milan, al 66', fuori Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci e Pulisic; dentro, al loro posto, Ardon Jashari, Luka Modrić (al loro debutto ufficiale in maglia rossonera) e Yunus Musah. Due minuti più tardi, 68', nella fila del Bari fuori Pagano e dentro, al suo posto, Anthony Partipilo. Rossoneri ancora tre volte vicino al gol in tre minuti. Prima (74') con Saelemaekers (destro potente ma impreciso), quindi (75') con Modrić, il cui tiro dopo una bella giravolta è neutralizzato da Cerofolini. Infine con Youssouf Fofana (76') che, per poco, dopo un rimpallo non centra la porta barese.

All'81' un cambio per parte: nel Milan fuori Saelemaekers e dentro Noah Okafor. Nel Bari, invece, fuori Mehdi Dorval e dentro Alessandro Tripaldelli. La partita scorre via, poi, senza troppi sussulti, con il Diavolo in gestione del risultato e con gli ospiti maggiormente interessati a non subire un'altra rete. L'arbitro concede 4' di recupero, nel primo dei quali Modrić potrebbe andare agevolmente in rete. Il croato, però, preferisce cercare di servire Okafor dall'altra parte dell'area di rigore e l'occasione sfuma.

Milan-Bari 2-0 al 90': vittoria tutto sommato agevole alla prima stagionale per il Milan di Allegri. Il prossimo turno di Coppa Italia, verso fine settembre, sarà contro il Lecce, sempre tra le mura amiche di 'San Siro'.