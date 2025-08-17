Milan-Bari, esordio ufficiale per Modric e Jashari | Coppa Italia News

Luka Modric e Ardon Jashari entrano, al 66' di Milan-Bari di Coppa Italia a 'San Siro', facendo così il loro debutto ufficiale in rossonero

Dopo quelli di Pervis Estupiñán e Samuele Ricci , in campo dall'inizio, altri due giocatori rossoneri fanno il loro esordio ufficiale in maglia rossonera in occasione di Milan-Bari , partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano .

Al 66', infatti, entrando al posto di Ruben Loftus-Cheek e dello stesso Ricci, Ardon Jashari e Luka Modrić (accolto e salutato da continue ovazioni del pubblico milanista) fanno il loro debutto con il Diavolo in una gara ufficiale. Minuti importanti in vista dell'avvio del campionato, la prossima settimana (sabato 23 agosto) sempre in casa, contro la Cremonese.