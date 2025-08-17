Il Milan di Massimiliano Allegri raddoppia, contro il Bari di Fabio Caserta, al 48' della partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Milan-Bari 2-0: raddoppio di Pulisic, che bella azione! | Coppa Italia News
COPPA ITALIA
Milan-Bari 2-0: raddoppio di Pulisic, che bella azione! | Coppa Italia News
Immediato raddoppio del Milan a 'San Siro' contro il Bari nel primo turno della Coppa Italia 2025-2026: segna anche Christian Pulisic!
Triangolazione rapida in transizione condotta da Christian Pulisic e Santiago Giménez. Lo statunitense avvia il contropiede, il 'Bebote' lo rifinisce e ancora 'Capitan America' lo chiude con un pregevole controllo e tiro dall'interno dell'area piccola. Grande azione e Milan-Bari 2-0!
© RIPRODUZIONE RISERVATA