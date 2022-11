Sorteggio Champions: orario, squadre e dove vederlo in diretta tv

Sorteggio di Champions League per le tre italiane rimaste in corsa: Napoli (testa di serie), Milan e Inter sono infatti ancora in corsa per gli ottavi di finale. La Juventus, lo ricordiamo, è stata retrocessa in Europa League. Ecco la guida dell'evento con orario, info e le ultime news sulla diretta del sorteggio di Nyon e dove vederlo in tv.

Dove vedere il sorteggio Champions in tv

Il sorteggio Champions è in programma oggi, lunedì 7 novembre, alle ore 12.00. Sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e in esclusiva in chiaro su Canale 20 di Mediaset. Sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Prime Video, Sky Go, Now Tv e sui canali ufficiali dell'Uefa. Su Pianeta Milan puoi seguire la diretta testuale.