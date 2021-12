Risultati Champions League – Milan-Liverpool 1-2: tabellino e marcatori

Il tabellino completo di Milan-Liverpool, partita della 6^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Numeri e dati del match

Perde, 1-2, il Milan di Stefano Pioli al cospetto del Liverpool di Jürgen Klopp e saluta la Champions League per questa stagione. Il Diavolo, con questa sconfitta, dice addio anche ad una possibile 'retrocessione' in Europa League, dove andrà il Porto, nonostante il pesante k.o. (0-3) in casa contro l'Atlético Madrid. Che, invece, con i 'Reds' va agli ottavi di finale del torneo.