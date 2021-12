Milan-Liverpool 1-2 al 90′: Origi spegne i sogni | Champions League News

È terminata Milan-Liverpool, partita del 6° turno del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Il racconto del match dei rossoneri

Dopo i primi 45' di gioco, terminati 1-1 , il Milan dà l'impressione di tornare in campo più convinto e determinato. Ma il Liverpool , con il passare dei minuti, riprende in mano il pallino del gioco ed inizia a pressare il Diavolo nella propria metà campo.

Al 55' , infatti, Fikayo Tomori si addormenta su un pallone innocuo in difesa, va al tiro Sadio Mané : sulla forte conclusione dell'attaccante dei 'Reds' il portiere rossonero, Mike Maignan , respinge di pugno. Ma la difesa del Diavolo dorme e, sulla sfera, arriva lesto, di testa, Divock Origi , che la deposita sotto la traversa per il secondo gol ospite.

Pioli prova a scuotere il Milan inserendo Ismaël Bennacer e Alexis Saelemaekers per Brahim Díaz e Tonali, applaudito da tutto il pubblico di 'San Siro' per la sua grande prestazione. Due minuti più tardi, 61' , Junior Messias serve Rade Krunić , uno dei più positivi del Diavolo: la conclusione del bosniaco, però, termina di poco alta sulla traversa.

Jürgen Klopp toglie Mohamed Salah e Sadio Mané , risparmiando, di fatto, minuti importanti per i suoi attaccanti titolari. Ma sul cross di Williams dalla destra è Origi che prova a realizzare la doppietta personale: il suo colpo di testa ( 68' ) termina fuori di pochissimo, brividi per Maignan.

Il Milan prova a mettere fuori il naso nel quarto d'ora finale di gioco. Prima con una cavalcata di Theo Hernández ( 75' ), sul cui cross Alisson Becker arriva prima di Zlatan Ibrahimović . Quindi, con un passaggio filtrante dello stesso Ibra per Messias ( 77' ), il quale, però, non riesce ad anticipare con il piede il portiere del Liverpool.

Entra all'83' il centrocampista francese Tiémoué Bakayoko, che serve Franck Kessié due minuti più tardi: l'ivoriano si presenta a tu per tu con Alisson ma gli spara il pallone addosso. Chance incredibile per il Diavolo. All'86' punizione di Bennacer, colpo di testa ancora di Kessié (meglio nella ripresa): pallone, però, tristemente sul fondo.