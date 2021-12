Milan-Liverpool 1-1 al 45′: gol di Tomori e Salah | Champions League News

Terminato il primo tempo di Milan-Liverpool, partita del 6° turno del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Il racconto dei primi 45'

I ritmi del match sono alti, il Liverpool fa la partita e il Milan prova a pungere in contropiede. Sono ancora i 'Reds' a farsi pericolosi, al 20' , con il colpo di testa di Ibrahima Konaté che svetta sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Alex Oxlade-Chamberlain : il pallone termina lontano dai pali della porta di Maignan.

Al 29', però, il Diavolo va in vantaggio: calcio d'angolo di Messias, deviazione ravvicinata di Alessio Romagnoli sulla quale Alisson compie un miracolo. Sulla sfera si avventa Tomori che non fallisce il tap-in. Reagisce subito (32') il Liverpool, con una conclusione di Divock Origi in area piccola ben neutralizzata da Maignan.