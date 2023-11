Champions League, assalto dei tifosi del PSG a quelli del Newcastle

Il giornalista francese Julien Laurens ha dichiarato a talkSPORT: "Questa partita è stata inserita dalla UEFA nella categoria ad alto rischio, quindi è necessario un maggior numero di forze dell'ordine e di steward. Ieri, dai social media è emerso chiaramente che gli ultras del PSG hanno attaccato dove molti tifosi del Newcastle stavano bevendo e si stavano godendo la serata. Non c'è stata alcuna provocazione. È davvero triste e deludente da vedere. La sicurezza all'interno e intorno allo stadio sarà molto più alta di quella di ieri sera. Speriamo che non ci siano problemi per i tifosi del Newcastle". LEGGI ANCHE: Milan-BVB, Furlani categorico a poche ore dal match >>>