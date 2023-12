Newcastle-Milan, ‘Magpies’ senza Pope: infortunato, fuori cinque mesi!

Nel corso dell'ultima sfida in Premier League contro il Manchester United, vinta per 1-0 in casa con un gol di Anthony Gordon, si è infortunato infatti il portiere titolare Nick Pope.

Un problema, abbastanza serio, alla spalla lo terrà fuori, a quanto pare, almeno per cinque mesi. Per Pope, dunque, assenza certa in Newcastle-Milan e a rischio anche la sua partecipazione agli Europei in Germania con la Nazionale inglese.

Per rimpiazzarlo, il Newcastle sarebbe pensando di ingaggiare subito lo svincolato David De Gea, ex proprio del Manchester United per dodici stagioni. LEGGI ANCHE: Milan, dubbi sul rientro di Leao. Mercato: via Krunic, arriva ... >>>

