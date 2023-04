Napoli-Milan, Pioli: “Grande soddisfazione, difeso con grande sacrificio”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League svoltasi allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "E' normale che quando vivi queste serate puoi essere la persona più felice del mondo e quella più delusa del mondo. Pratichiamo questo lavoro, uno sport che può dare un'emozione grandissima. Per nostra fortuna è andato nel verso giusto, un gradino alla volta stiamo crescendo tanto. Grande soddisfazione per il percorso che abbiamo costruito, il club e i tifosi. Ci tengo per i tifosi, loro ci hanno aiutato nei momenti difficili di questa stagione. Se siamo qui è merito anche loro. Il Napoli ha giocato una gran partita. Il vantaggio che avevamo e la presenza di Osimhen ci ha permesso di difendere più bassi, lo abbiamo fatto con grande sacrificio con un avversario così forte".

Su Politano: "Ero sicuro che giocasse Politano con Osimhen, loro cercano sempre la palla in profondità per Osimhen. Theo forse preferisce giocatori meno rapidi, poi nella corsa se li mangia tutti. Kjaer e Tomori hanno fatto benissimo, ma abbiamo tenuto i difensori centrali più bloccati. Abbiamo fatto quella scelta lì di rimanere in superiorità con Osimhen, ma sulle fasce abbiamo difeso bene".

Sulla difesa: "È chiaro che in base alle caratteristiche nostre dentro al campo siamo forti e aggressivi, giochiamo con giocatori che hanno gamba. Abbiamo fatto questa scelta per contenere al meglio un attaccante che ha fatto benissimo in Serie A e in Champions. Primo tempo l'abbiamo sviluppato benissimo, nel secondo tempo, forti del doppio vantaggio, ci siamo adagiati un po’ troppo. Hai fatto bene a sottolineare la chiusura di Krunic. Rade è un giocatore di un’intelligenza calcistica elevata in tutte e due le fasi".

Se può raggiungere Sacchi, Capello e Ancelotti: "Stiamo parlando di miti. Io non sono più giovane, ma non sono al loro livello".