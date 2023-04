Napoli-Milan, Maldini: “Finale Champions? I treni passano e devi prenderli”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League che si svolgerà alle ore 21:00 allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle sensazioni: "Ci sono le emozioni personali che mi legano a questo stadio per il primo scudetto, Maradona. Poi ci sono quelle da dirigente, ci giochiamo la semifinale dopo aver vinto la gara di andata. E' un motivo di grande orgoglio".

Sulla possibile semifinale che aumenterebbe la crescita: "Chiaro che sia così. C'è la parte economica che è molto importante, ma poi c'è la parte sportiva. Entrare nelle prime quattro ti consente di alzare il livello. In queste partite devi testare il livello dei giocatori, per molti è la prima volta".

Se parla meno da dirigente: "Da dirigente mi capita spesso di parlare personalmente con i calciatori quando sono in difficoltà. Devo dire che non ho parlato molto, ho osservato tanto. In genere abbiamo dei giocatori, faccio due nomi che sono Leao e Theo, che a volte vanno stimolati. In questo caso non c'è bisogno, grazie a Dio".

Su qual è l'obiettivo del Milan: "Innanzitutto arrivare tra le prime quattro significa arrivare in finale e avere una chance di vincerla. Questi treni passano e devi prenderli perché non sempre passano. Dal punto di visto economico, crescita e sportivo arrivare tra le prime quattro è fondamentale, in questo momento ci siamo. Una volta giocata questa partita non possiamo fare più quello che abbiamo fatto in campionato, dobbiamo essere più concreti, più Milan".

Sulla Youth League: "Anche quello è un grandissimo traguardo. Pure lì facciamo un po' di fatica in campionato con dei ragazzi che sono giovani. Ci saremo, andrò con Massara e speriamo di arrivarci anche in finale. Siamo veramente contenti".