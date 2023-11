Milan-PSG, la chiave della gara: i recuperi rossoneri | News

(fonte: acmilan.com) "Ce sont les meilleures équipes". Ci sono le migliori squadre, dice l'inno della Champions League. Una categoria a cui sicuramente appartiene il Paris Saint-Germain, la prossima avversaria di un Milan che vuole rilanciare la sua stagione sul palcoscenico più prestigioso. Una nuova notte europea a San Siro. La necessità di una vittoria per fare classifica in un girone equilibrato in cui tutti i verdetti sono ancora possibili. Una sfida che andiamo a introdurre con tre chiavi di lettura nel nostro Briefing, per inquadrare al meglio la quarta partita europea della nostra stagione.

I RECUPERI ROSSONERI

A migliorare l'umore in casa rossonera ci sono i diversi recuperi importanti su cui potrà contare Mister Pioli. Se Ruben Loftus-Cheek ha già messo minuti nelle gambe in campionato contro l'Udinese, la partita contro il PSG segnerà il rientro a disposizione di Christian Pulisic e Theo Hernández, assenti contro i friulani, e di Samuel Chukwueze, indisponibile da Genoa-Milan di un mese fa. Se in difesa le scelte restano abbastanza obbligate, la possibilità di contare su una rotazione più ampia e allargata tra centrocampo e attacco può rivelarsi un'arma in più in casa rossonera anche vista la necessità di concretizzare le occasioni da rete.