Milan-PSG 2-1, Garlando: “Il Diavolo ha ritrovato il vero Leao”

Rafael Leao, autore di una prestazione superlativa, pareggia subito i conti al 12' minuto della prima frazione di gioco e poi sprona i compagni alla ricerca della definitiva rimonta. Ieri il portoghese ha disputato la presenza numero 19 nella massima competizione europea con la maglia del Milan e ha siglato il suo terzo gol in Champions. LEGGI ANCHE : Milan, crisi tra Elliott e RedBird? Ordine punge sui social >>>

