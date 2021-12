Milan-Liverpool, Maldini: “Il passaggio del turno non influenzerebbe il mercato”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Liverpool, 6° turno del Gruppo della Champions League 2021-2022

Sul mercato influenzato dal passaggio del turno: "Non è il passaggio del turno a determinare la nostra strategia. Abbiamo una rosa profonda, con due giocatori per ruolo. Vorremmo affrontare le gare importanti con tutti a disposizione, ma ci sono queste annate, in cui ti fai male per niente".