Milan-Borussia Dortmund, Calabria: “Loftus-Cheek e Giroud fanno la differenza”

Sui recuperi di Ruben Loftus-Cheek e Olivier Giroud : “Sono tutti e due giocatori che ci hanno dato una grandissima mano. Olivier fa sempre gol nonostante l’età ci dà una mano in campo e fuori. Ruben fa la differenza come si è visto contro il PSG”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.