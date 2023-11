Champions League, premi UEFA: Milan ultimo tra le italiane

Il Milan non ha iniziato benissimo il suo girone di Champions League . I rossoneri, al momento, si trovano solamente a due punti e all'ultimo posto. La qualificazione agli ottavi, tuttavia, è ancora del tutto possibile. Obiettivi importanti non solo per l'importanza delle vittorie, ma anche per un mero discorso economico.

Milan, altri soldi dalla Champions League

Nella giornata di domani, scrive Calcio & Finanza, la UEFA pagherà una nuova percentuale dei premi riguardanti la Champions League. Si tratta di un totale, da suddividere fra i 32 club, di 284,55 milioni di euro di cui 134,4 per i bonus risultati delle prime tre giornate e 150,15 per il market pool. Il Milan riceverà solamente 3,56 milioni di euro, coi rossoneri che pagano il quarto posto in campionato e le zero vittoria in questa Champions League. In testa per l'Italia il Napoli con 12,4 milioni, poi Inter e Lazio.