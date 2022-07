Champions League, Nesta nuovo talent di Amazon Prime Video | News

Alessandro Nesta sarà uno dei nuovi talenti di Amazon Prime Video: l'ex rossonero farà parte della squadra nella prossima Champions League

Enrico Ianuario

E' stata presentata la nuova stagione di Amazon Prime Video, piattaforma streaming che, dalla passata stagione, trasmette anche in esclusive le partite della UEFA Champions League. 'Calcio&Finanza' riporta le parole di Marco Foroni, Business Lead Sports di Amazon Prime Video in Italia. "Lo sport è sempre più centrale per Amazon nel mondo. Sarà la seconda stagione, 17 partite tutte in esclusiva a partire dalla Supercoppa, poi due playoff, sei della fase a gironi e otto match ad eliminazione diretta dagli ottavi alla semifinale".

"Ci sarà sempre la miglior partita del mercoledì con una squadra italiana in campo", prosegue Foroni. "Quella scorsa per noi è stata una stagione magica, i nostri customers hanno apprezzato il nostro stile diretto, rigoroso e informale. Tutta la squadra è stata confermata per questa stagione, squadra che vince non si cambia.Già dal 10 agosto con la finale di Supercoppa UEFA tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte ritroveremo Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini, con i nostri giornalisti e i nostri talent, da Julio Cesar a Clarence Seedorf passando per Patrice Evra. Nella scorsa stagione abbiamo cercato di migliorare la nostra offerta con prodotti di qualità, con anche innovazioni tecnologiche come x-play, servizio di statistiche in tempo reale".

Inoltre Foroni ha concluso l'intervento rivelando che ci saranno altre due figure all'interno della squadra Prime. Si trattano dei due ex calciatori Alessandro Nesta ed Ezequiel Lavezzi.