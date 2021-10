Champions League, Milan-Porto sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video

Milan-Porto, gara valida per la quarta giornata del girone B della Champions League, verrà trasmessa in esclusiva su Prime Video

Adesso è ufficiale. Milan-Porto, gara cruciale per il passaggio del turno dei rossoneri, sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. La partita si disputerà mercoledì 3 novembre. Il calcio d'inizio è in programma alle 18.45, mentre il collegamento partirà dalle ore 18. Come preannunciato su Twitter alcuni giorni fa, e riportato anche da 'Calcio&Finanza', la telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccini e all'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini. In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e Gianfranco Zola, mentre nella VAR Room di Prime Video ci sarà l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Gli inviati a bordo campo saranno Alessia Tarquinio e Fernando Siani, con il post partita che verrà affidato a Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Claudio Marchisio.