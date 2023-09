Champions League, le avversarie del Milan: il Newcastle di Howe

Edizione di Champions League ricca di fascino per il Milan di Stefano Pioli . Inseriti nel gruppo F, il cosiddetto girone di ferro, i rossoneri affronteranno Psg , Borussia Dortmund e Newcastle . In attesa del calendario ufficiale per questi incroci europei, andiamo ad analizzare un altro avversario dei rossoneri: il Newcastle di Howe .

La sorpresa della Premier League

Quella allenata da Eddie Howe è una squadra nuovissima: per otto undicesimi acquistata negli ultimi due anni, dall'arrivo del fondo arabo PIF. Solo Schar, Joelinton e Almiron sono nel club da più tempo. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, questa estate ha donato un Tonali in più al centro del campo. L'ex rossonero forma un coppia di enorme talento con il brasiliano Bruno Guimaraes, con i due che sono già tra le chiavi del gioco del Newcastle. Non un gioco pirotecnico ma, bensì, rapido e concreto. Il Newcastle è una squadra attenta a tutti i dettagli, concentrata su qualunque match e difficile da superare.