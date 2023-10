Borussia Dortmund-Milan, Tomori è l’MVP della partita

Il Milan pareggia per 0-0 sul campo del Borussia Dortmund: Fikayo Tomori è il più votato dopo il pari in Champions League

(fonte:acmilan.com) - Sugli spalti c'era il famoso muro giallo della curva avversaria, in campo il muro rossonero è stato Fikayo Tomori. Una prestazione attenta, grintosa ed efficace. Nel prestigioso palcoscenico della Champions League, l'inglese sta mostrando il repertorio al completo e per la seconda volta di fila - dopo Newcastle - è stato votato dai nostri tifosi - attraverso l'AC Milan Official App - come MVP anche di Borussia Dortmund-Milan.