Ibrahimovic imita Pazzini: lui gli risponde sui social

NEWS MILAN – Potrebbero trovarsi ancora l’uno contro l’altro qualora Zlatan Ibrahimovic, attualmente svincolato, decidesse di tornare in Italia. Dopo il no al Bologna, restano in corsa il Milan e il Napoli, con la lunga telenovela che non ha ancora preso una piega decisiva.

Giampaolo Pazzini e Ibrahimovic hanno in comune la voglia di far goal, la fame, e quasi anche l’età, il primo 35 anni e il secondo 38. I due si sono resi protagonisti con un divertente siparietto sul profilo Instagram di Ibrahimovic: “Cosa conta di più per Zlatan? Vincere o una mentalità vincente?”.