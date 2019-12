Calciomercato Milan – Maldini e Boban cercano un regista: i nomi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan non pensa solo a Zlatan Ibrahimovic nel mercato di gennaio. L’obiettivo di Maldini e Boban è quello di rinforzare la squadra di Pioli in ogni reparto, tenendo sempre ben presente di rimanere in determinati paletti per la questione Uefa.

La dirigenza rossonera sta valutando se acquistare un centrocampista centrale davanti alla difesa, schierando Bennacer nel ruolo di mezzala. In quel ruolo il Milan ha Lucas Biglia, ma all’argentino non verrà rinnovato il contratto, in scadenza nel 2020. Tanti i nomi che stanno circolando in questi giorni, in primis Lobotka del Celta e Berge del Gent, ma in realtà c’è grande attenzione in casa Arsenal, visto che vengono seguiti Granit Xhaka, Lucas Torreira e Mohamed Elneny. Xhaka è probabilmente l’obiettivo più facile da raggiungere, mentre Elney è stato proposto a Maldini e Boban nell’incontro avvenuto a Casa Milan a ottobre con l’entourage del calciatore.

Altro obiettivo è quello del difensore centrale, considerando che Leo Duarte è infortunato e Mattia Caldara deve ritrovare la condizione migliore. Arrivare a Demiral è impossibile, e dunque l’obiettivo numero uno è Jean-Calir Todibo, che ha già dato l’ok al trasferimento. Servono 20 milioni per acquistarlo, cifra che viene ritenuta eccessiva dai rossoneri: Maldini e Boban non vorrebbero andare oltre i 10. La trattativa è in corso. Intanto la cessione di un calciatore potrebbe dare il via libera a Ibrahimovic, continua a leggere >>>

