Il Milan su Instagram: #SaturdayMood con Ibrahimovic in maglia rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Come motivare i propri sostenitori, in un freddo sabato di fine dicembre, il giorno dopo l’annuncio ufficiale del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan?

I social media manager del club di Via Aldo Rossi hanno avuto un’idea tanto semplice quanto efficace: è spuntata, infatti, sull’account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘ del Diavolo, un primo, parziale scatto di Ibrahimovic con la maglia rossonera che indosserà di nuovo da gennaio e, almeno, per i prossimi 6 mesi, fino al 30 giugno 2020.

Ibrahimovic #IZBack, come recita uno degli hashtag ufficiali lanciati, ad hoc, dalla società rossonera per celebrare il ritorno di un grande campione in rossonero. Per la storia della sua carriera, continua a leggere >>>

