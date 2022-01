SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 del Milan

Finito il 2021, un anno particolare per il Milan, ricco di difficoltà e di grandi gioie. Voi tifosi potete dare un voto all'annata rossonera.

Anche il 2021 è arrivato alla fine e per il Milan è stato certamente un anno molto particolare. Quando tra qualche anno si guarderà indietro, lo si considererà come l'anno della rinascita a tutti gli effetti. Non sono arrivati trofei, ma dopo un anno di ripresa, il 2021 ha sancito ufficialmente il ritorno del Milan in Champions League dopo sette anni. Già solo questo lieto evento potrebbe bastare a spingere a dare un voto positivo al 2021 rossonero. Di altre belle cose però ne sono successe. Dal rinnovo di Stefano Pioli fino alla vittoria a Torino dopo dieci anni, con un secco 3-0. La qualificazione in Champions non è arrivata con un semplice quarto posto, ma il Milan è arrivato secondo e a quota 79 punti. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981, è stato un altro grande evento. La prima volta ad Anfield, seppur con sconfitta, il ritorno alla vittoria in Champions a Madrid dopo otto anni dall'ultimo successo europeo. Ma anche il campionato attuale ha regalato gioie: l'inizio di stagione migliore da oltre sessant'anni, le vittorie di Bergamo e di Roma... Insomma, difficile dare un voto negativo. Però l'ultima parola spetta a voi. Che voto date al 2021 del Milan? Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie