SONDAGGIO – Il Milan può ambire al sogno scudetto?

Un nuovo inizio di stagione eccellente per il Milan. I rossoneri possono vincere lo Scudetto? Di' la tua e vota al sondaggio.

Un altro inizio di stagione entusiasmante per il Milan di Stefano Pioli, che nelle prime quattro giornate ha totalizzato 13 punti e subito solo 2 gol. Al momento è la difesa migliore del campionato e questo, si sa, è il dato che spesso è più importante a fine stagione. Ma quindi la domanda sorge spontanea: il Milan può competere per vincere lo Scudetto? A giudicare dalle parole dei giocatori ieri a fine partita, sì. Il Milan quest'anno punta dichiaratamente allo Scudetto. Uno di quelli che più di tutti si è esposto è stato Theo Hernandez, terzino francese classe 1997. Lo scorso anno la squadra non si è voluta sbilanciare, ha usato la stagione come crescita, nonostante sia stata fino alla fine quasi in corsa. Adesso non bisogna più nascondersi: lo Scudetto è possibile e il Milan lo punta. Ma secondo voi? Il Milan può vincere il campionato?