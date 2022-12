Il primo scudetto, competenza e classe: dai un voto al 2022 di Pioli! | SONDAGGIO

Se tanti calciatori del Milan sono entrati nel cuore dei tifosi, un grande spazio è riservato soprattutto a Stefano Pioli. Arrivato in un momento in cui la squadra si trovava in uno dei momenti più brutti della sua storia, l'allenatore parmigiano con lavoro, umiltà e dedizione è riuscito a trasformare il Milan nella squadra competitiva di un tempo. L'apice della sua avventura sulla panchina rossonera è stato raggiunto proprio quest'anno, dove a maggio ha conquistato lo scudetto, il 19esimo del club e il primo della sua carriera da allenatore. Ha risolto diverse partite grazie alle strategie, ai cambi e a delle geniali intuizioni. Ha inventato Kessie e Krunic trequartisti, facendo diventare la squadra forte fisicamente e abile a creare spazi agli esterni per colpire gli avversari in ripartenza.