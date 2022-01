Milan, sondaggio PM: il migliore rossonero del 2021

Il 2021 del Milan è stato di altissimo livello, come già era stato il 2020. Vero è che la prima parte dell'anno, nonché seconda della stagione, ha visto i rossoneri passare dal primo al secondo posto, ma è anche vero che dopo anni i rossoneri sono riusciti a tornare in Champions League, con grande fatica e sacrificio. Insomma, il 2021 del Milan è stato forse leggermente al di sotto rispetto a un 2020 eccezionale, ma sicuramente positivo. I protagonisti rossoneri di questa bellissima annata sono tanti e tutti in modo diverso potrebbero meritare la palma del migliore. Abbiamo provato a selezionarne cinque, che troverete nelle prossime schede, in cui spieghiamo il perché potrebbe essere il migliore. Nell'ultima, ci sarà anche un sondaggio, così che alla fine siate voi a decretare il tutto.