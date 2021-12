Milan, SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 di Tonali

Il 2021 è stato un anno a due facce per Sandro Tonali, centrocampista del Milan proveniente dal Brescia. Votate il nostro sondaggio

Un 2021 importante per Sandro Tonali. Il centrocampista, in questa seconda metà dell'anno, si è preso il Milan e anche la Nazionale italiana. Il rendimento è aumentato a tal punto da diventare uno degli indispensabili per Stefano Pioli e scavalcando nelle gerarchie Ismael Bennacer , che sembra essere un po' in difficoltà.

Ma facciamo un passo indietro. La prima parte del 2021 di Tonali non è stata all'altezza del suo valore. Inevitabile lo scotto per il passaggio in una big come il Milan: Sandro ha fatto fatica ad imporsi, quasi come fosse frenato. In estate, però, c'è stato il cambio di marcia. L'ex Brescia, sin dalle prime amichevoli, ha fatto capire che questa poteva essere la sua stagione. Qualità, quantità, Tonali sta dimostrando di essere un centrocampista completo, anche se ha notevoli margini di crescita.