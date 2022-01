Milan, SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 di Maldini

Uno dei protagonisti del 2021 è sicuramente Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan. Come giudicate il suo anno?

Un 2021 importante anche per Paolo Maldini. Il direttore dell'area tecnica del Milan, come promesso, ha riportato i rossoneri ai vertici della Serie A. Certo, la squadra rossonera per storia e blasone non può accontentarsi solo di competere (per vincere manca ancora qualcosa), ma la strada intrapresa è quella giusta. Ricordiamo sempre che il Diavolo veniva da anni deficitari in cui per la maggior parte delle volte non ha disputato neanche l'Europa League.