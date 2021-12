Milan, SONDAGGIO PM – Date un voto al 2021 a Theo Hernandez

Un 2021 a due facce per Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan. Voi come giudicate l'anno del francese? Esprimete la vostra preferenza

Nella prima parte del 2021 Theo Hernandez è stato devastante. Gol, assist e in generale una costante minaccia per le difese avversarie. Un rendimento importante, tanto da far nascere la necessità di blindare il terzino, visto le tante squadre interessate a lui. In questa prima parte di stagione, però, le cose non stanno andando nel migliore dei modi: Theo, anche a causa di alcuni problemi fisici, non sta avendo un rendimento pari al suo valore. La speranza è che la situazione cambi nel 2022. Voi, comunque, che vote date a Theo Hernandez. Esprimete la vostra preferenza! Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie