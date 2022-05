Milan, quanti vorrebbero che Elliott rimanesse proprietario? | SONDAGGIO

Settimane calde per quanto riguarda la cessione del Milan. Ci sono le offerte di Investcorp e RedBird: ma quanti vorrebbero che Elliott restasse al comando?

In soli quattro anni il fondo Elliott è stato capace di portare il Milan dal sesto posto della cordata cinese allo scudetto. Un percorso a dir poco virtuoso, che ha riportato in rossonero la leggenda Paolo Maldini ed è proseguito nel segno della sostenibilità, ma senza rinunciare alla qualità. Calciatori come Fikayo Tomori e Rafael Leao , ad esempio, sono il manifesto della politica del fondo americano.

L'obiettivo di Elliott, fin dall'inizio, era quello di risanare i debiti del club per poi rivenderlo al miglior offerente. Un obiettivo portato a termine nel migliore dei modi, viste le perdite a bilancio praticamente azzerate. A questo punto, come previsto, sono arrivati alcuni interessi per l'acquisto del Milan. Se Investcorp si è tirato fuori con un comunicato social, RedBird sta accelerando per rilevare il club rossonero. Ma se ci fosse l'ipotesi permanenza di Elliott? Questa possibilità che incontrerebbe il vostro favore? D'altronde è anche grazie al fondo americano che il Milan è riuscito a tornare ai vertici della Serie A. Esprimete la vostra preferenza.